Se houver denúncia, a Polícia Federal poderá investigar o boato sobre o cancelamento do Enem

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a PF (Polícia Federal) poderá investigar a disseminação do boato a respeito de um suposto cancelamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para que a PF entre no caso, basta que haja a apresentação de uma denúncia. “Se houver a reclamação, sim [a PF investigará]. Não podemos fazer a reclamação de ofício. É preciso que aquele que se sentir atingido, faça a solicitação à polícia ou à Justiça e aí as providências serão tomadas.”

De acordo com o ministro, não há anonimato em redes sociais. “Não cometam irresponsabilidades em rede social. Porque se cometer e isso for um crime, não tenha dúvida que vamos achar quem cometeu isso. Não há impunidade.”

Segundo nota divulgada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), circula nas redes sociais uma imagem falsa, simulando uma notícia do portal de notícias G1, informando que as provas do Enem 2018 foram canceladas após suspeitas de fraudes nas regiões Norte e Nordeste. O instituto já desmentiu o boato.

Questões

O primeiro dia do Enem pediu aos estudantes diversos conceitos de filosofia, de Epicuro, na Grécia Antiga, até Guy Debord, na modernidade. Em linguagens, os destaques foram para um trecho da obra “1984”, de George Orwell, os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Agenda 2030 da ONU e o “protesto feminista” feito pelas candidatas do Miss Peru 2018.

Outros temas pedidos foram um trecho da carta escrita pelo cartunista Henfil em 1969 para o General Ernesto Geisel, e um desenho retirado de uma cartilha infantil ilustrando Getúlio Vargas conversando com duas crianças sobre a importância de aprender em casa e na escola a amar a pátria, da época do Estado Novo.

A ativista americana Rosa Parks, que entrou na história ao desafiar uma lei de segregação entre negros e brancos nos Estados Unidos, também inspirou uma questão do Enem. O ônibus no qual ela sentou nos primeiros lugares, recusando-se a usar apenas os assentos traseiros destinados a negros, foi o centro do enunciado.

Duas fotos ilustram a questão, uma delas é a do ônibus, que hoje é exposto em um museu aos cuidados da fundação The Henry Ford.

