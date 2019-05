“Se não fosse as redes sociais, não teríamos sucesso”: afirma Eduardo Bolsonaro em entrevista exclusiva para TV PAMPA 

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) participou do programa da TV PAMPA “Luciana By Night”, na noite desta terça-feira (28). Em entrevista comandada pela comunicadora Luciana Gimenez, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que tem um compromisso “somente com o povo e com mais ninguém“, após ser questionado sobre como se sentia sendo o parlamentar mais votado na história do País. Devido à agenda política, o caçula da família disse que os jantares em família se tornam cada vez mais raros e explica que, se o impacto das redes sociais não fosse tão forte nessas últimas eleições, a família não teria “tido sucesso“.

Caçula do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo comentou o atentado que seu pai sofreu durante plena campanha eleitoral. Então candidato à Presidência, Jair sofreu uma facada em um comício na cidade de Juíz de Fora (MG). Sobre isso, o deputado contou todos os detalhes dos momentos antes ao ataque de Adélio Bispo, revelando que os médicos informaram à família que “se demorasse mais 5 minutos” nos primeiros socorros, Bolsonaro provavelmente teria morrido.

Confira a entrevista completa:

Deixe seu comentário: