“Se não reformar vai faltar dinheiro”, diz Bolsonaro sobre mudanças na Previdência

A reforma da Previdência voltou para a pauta de entrevistas do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele esteve em Aragarças (GO), nesta quarta-feira (5), para o lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia, para recompor áreas florestais ao longo da bacia do rio. Porém, o destaque das declarações do presidente foram as possíveis alterações previdenciárias.

Bolsonaro defendeu que a reforma da Previdência também beneficiará os servidores. “A reforma interessa a todo o Brasil, até para o servidor, porque se não reformar vai faltar dinheiro para pagar o servidor lá na frente. É uma maneira que nós temos de mostrar para o mundo lá fora, e para os investidores aqui dentro, que estamos fazendo o dever de casa”, disse ele.

O presidente explicou que acredita na chegada de novos investimentos ao país com a aprovação da medida, o que equilibraria as contas públicas. “O Brasil não pode continuar gastando mais do que arrecada. Acreditamos nós que, com a reforma aprovada, basicamente como foi apresentada, investimentos virão e nós podemos decolar na economia aqui no Brasil”, detalha o comandante do governo federal.

