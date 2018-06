Se o Brasil for campeão do Mundial, um canal pornô disse que vai liberar um mês de conteúdo grátis

O Mundial de futebol só acontece de quatro em quatro anos, o que faz com que o evento esportivo seja muito aguardado. Justamente por isso, diversas empresas fazem promoções de muitos tipos. Pensando nisso, o canal pornô Sexy Hot prometeu um prêmio diferente se a Seleção Brasileira for hexacampeã. As informações são do site de notícias IG, da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e da Gazeta Esportiva.

Caso os comandados por Tite sejam campeões, o canal pornô oferecerá um mês de assinatura grátis em seu site oficial. Fora isso, o canal ainda promete liberar um filme adulto gratuito no site a cada jogo do Brasil. A produção ficará liberada na internet durante 48 horas.

Treino

Com todos os jogadores à disposição, o técnico Tite comandou, nesta sexta-feira (15), o último treino da Seleção Brasileira em Sochi antes do embarque para Rostov On Don, onde estreia na Copa do Mundo contra a Suíça no próximo domingo (17), às 15h (horário de Brasília). A novidade do dia foi a participação de Fred, liberado pelo departamento médico após sete dias em tratamento e recuperação com a equipe de fisioterapia.

Dando sequência à preparação para encarar a Suíça, o treinador brasileiro fez o chamado treino invisível, onde os jogadores se posicionam em campo e simulam as movimentações ofensivas e defensivas que serão realizadas nas partidas. O grupo ainda treinou cobranças de pênalti, com foco na atenção na hora do rebote. A sessão de atividades terminou com o trabalho de posicionamento em bolas aéreas.

“Trabalhamos as estratégias de ataque e defesa. Fizemos o mesmo tipo de trabalho com a equipe que sairá jogando e os reservas. Treinamos as bolas aéreas defensivas dentro do padrão de como joga a Suíça. As bolas aéreas de escanteio e nas faltas laterais e frontais. Nós fazemos os treinos jogo a jogo, foi assim nos amistosos e será assim para a Suíça. Amanhã [sábado] a gente fecha a preparação, com trabalho bem intenso para jogar os atletas para cima”, explica o auxiliar técnico Cléber Xavier.

Viagem

Após o treino, o elenco comandado pelo técnico Tite viajou de Sochi para Rostov. Um grupo de torcedores e curiosos esperava pela chegada da delegação brasileira nas imediações da entrada do hotel. Para evitar tumulto, no entanto, os integrantes da Seleção utilizaram um acesso alternativo, frustrando as pessoas que aguardavam do lado de fora.

Neste sábado (16), a Seleção Brasileira treina pela última vez antes de enfim estrear na Copa. Em seguida, o técnico Tite concede entrevista ao lado do capitão, que ainda não está definido – no Mundial, o rodízio será restrito aos atletas mais experientes, como Miranda e Thiago Silva.

A Seleção Brasileira entrará em campo com Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus. Tite usou a escalação apenas no recente amistoso contra a Áustria, encerrado com triunfo por 3 a 0.

