Se vale para Maia, Renan também pode

Assessores e colegas de Renan Calheiros (PMDB-AL) estão acompanhando com lupa o caso do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). Se for quebrado o artigo 57 da Constituição, que proíbe a recondução do presidente da Câmara ao cargo, a tese também poderia valer para a presidência do Senado.

Em dois pareceres Maia pode se candidatar, mas o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal a pedido do Solidariedade. Com a porta aberta, Renan pode até não se candidatar à reeleição, mas sua força política dobra e a equação política teria nova configuração com reflexos no Palácio do Planalto.

Fio de bigode

O senador Eduardo Braga (PMDB-AM) disse ontem à Coluna, que não crê num rompimento de acordo em torno de Eunício Oliveira (PMDB-CE) à presidência. “Acho que o acordo está fechado.”

Em cima da hora

O senador Paulo Bauer (SC), líder da bancada do PSDB, disse que as definições sobre as eleições à Mesa Diretora “só na véspera ou até no dia do reinício dos trabalhos”.

No gogó

Esquentou a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Rogério Rosso (PSD-DF), Jovair Arantes (PTB-GO) e Rodrigo Maia (DEM-RJ) subiram um ponto no tom das críticas mútuas.

Filho do amigo

Começou o julgamento por corrupção, em Paris, de Teodorin Obiang. Ele é filho de Teodoro Obiang, amigo de Lula da Silva. O ex-presidente esteve duas vezes na Guinê Equatorial (2008 e 2013) e abriu as portas para a Odebrecht e Petrobras, que adquiriu 50% de participação na partilha de produção de petróleo da Guiné Equatorial, na África Ocidental.

Desconfianças

Sérgio Valle, economista-chefe da consultoria MB Associados, diz que está vendo Temer sangrar com a crise ao redor dele. Há temor de que a delação da Odebrecht possa atingir seu capital político.

Surpresa no caixa

Rio de Janeiro já cobra ICMS maior sobre serviços de comunicação, combustíveis, cerveja, chope, cigarros e energia elétrica. No caso do cigarro, a tributação de 29% é imediata.

Quem paga

As indústrias de tabaco reclamam. O prazo constitucional é de 90 dias, justamente para não surpreender o consumidor com o imposto na hora da compra.

Sócio

Há mais de 2 mil citações no JusBrasil de Regina Celi Carvalhaes de Andrade. Ela é a principal sócia da Umannizare Gestão Prisional e Serviços S.A.

Negócios

A empresa com sede em São Paulo é a responsável pela gestão do conflagrado presídio de Manaus. Outras sete unidades nos estados do Tocantins, Mato Grosso e Amazonas também fazem parte de seus negócios.

Calmaria no Planalto

O mercado financeiro começou bem a semana e o ano com a sexta alta em sete pregões. A alegria dos investidores surge com a relativa tranquilidade no noticiário político e pelas declarações de dois expoentes da República. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a reforma da Previdência estará concluída em maio e, no Senado, segundo Eunício Oliveira, no mês de junho.

Petróleo na veia

Há fatores pragmáticos também nesta animação na Bolsa de Valores. A principal é a valorização das ações da Petrobras, que voltou a dominar os negócios. A política de preços dos combustíveis, cujas tarifas serão reajustadas a cada mês, é o principal motivo dessa alta. Alegria do mercado, mas tristeza para o consumidor.

Escaramuças

Governador Rodrigo Rollemberg (PSB) rompeu com o vice-governador Renato Santana (PSD), pré-candidato ao governo distrital em 2018.

Ponto Final

Foram os tambores do pai de santo Bita do Barão. Foi o comentário bem-humorado do maranhense sobre o tremor de terra que atingiu vários municípios do estado ontem pela manhã.

