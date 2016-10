“Se votarem em Hilary Clinton, faço sexo oral em vocês”, diz Madonna

Dona de uma carreira marcada por polêmicas, Madonna adicionou mais uma ao seu currículo na noite de terça-feira (18). A cantora subiu ao palco do Madison Square Garden, em Nova York, pouco antes de a humorista Amy Schumer começar a apresentar seu show e começou a brincar com a plateia sobre as eleições americanas, que serão realizadas no dia 8 de novembro. Apoiadora de Hilary Clinton, a pop star pegou o microfone e disse que prestaria favores sexuais a quem votasse na candidata democrata. “Se vocês votarem em Hilary Clinton, faço sexo oral em vocês, ok? Sou realmente boa nisso. Faço longamente, olho nos olhos e eng**o”, brincou. Imediatamente, a piada viralizou na internet e alvoroçou os eleitores democratas.

Hilary disputa com Donald Trump a presidência dos Estados Unidos.As pesquisas mostram que, atualmente, Hillary tem 46% das intenções e voto e o candidato republicano 39%.

Comentários