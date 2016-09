Sead seleciona empreendimentos para BioFach 2017

Foi dada a largada para as inscrições da maior feira de alimentos orgânicos do mundo, que acontece de 15 a 18 de fevereiro em Nuremberg, na Alemanha. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) vai selecionar 13 empreendimentos da agricultura familiar para participarem da edição 2017 da BioFach. Os selecionados vão expor no estande Brasil – Family Farming.

Para a analista de políticas públicas da Sead, Heloisa Batista Correia Fontes, o evento é uma importante oportunidade para os agricultores familiares apresentarem e comercializarem seus produtos no mercado internacional. Todos os produtos orgânicos brasileiros que estarão presentes na BioFach 2017 ão certificação reconhecida na Comunidade Europeia.

A Biofach acontece todos os anos em Nuremberg. É um espaço para compartilhar interesses na produção de alimentos orgânicos. Também são apresentadas as tendências internacionais para a agricultura familiar.

