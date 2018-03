Sebastián Piñera assumiu a presidência do Chile pela segunda vez. Temer participou da cerimônia nesse domingo

O empresário Sebastián Piñera, de 68 anos, tomou posse nesse domingo na presidência do Chile para um mandato que vai até 2022. Ele venceu, em segundo turno, as eleições presidenciais de dezembro e assume o cargo no lugar de Michelle Bachelet. Este é o segundo mandato de Piñera, que já governou o país de 2010 a 2014.

A cerimônia, realizada em Valparaíso, contou com a presente de chefes de Estado da América Latina, entre os quais o presidente brasileiro, Michel Temer, que estava acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes.

Em nota, o Itamaraty informou que o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no mundo, com estoque de 31 bilhões de dólares, e seu primeiro parceiro comercial na América do Sul. De acordo com o comunicado, o Chile, por sua vez, é o segundo parceiro comercial do Brasil na região, com intercâmbio comercial da ordem de 8,5 bilhões de dólares, em 2017. Os dois países assinaram, em 2015, o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos e, atualmente, negociam acordos de compras governamentais e de serviços financeiros.

“Brasil e Chile compartilham valores fundamentais como a promoção da democracia e a defesa dos direitos humanos. Os dois países também estão engajados no processo de aproximação entre Mercosul e Aliança do Pacífico”, afirma a nota. “O governo brasileiro reitera sua disposição em trabalhar com o novo governo chileno em favor do fortalecimento da relação bilateral e do aprofundamento da integração regional”, diz o texto.

Neta de Allende

A neta mais nova de Salvador Allende, Maya Fernández, foi escolhida presidente da Câmara dos Deputados do Chile, após a formação do novo Congresso, que havia sido eleito em 19 de novembro do ano passado. Allende presidiu o país de 1970 a 1973 e foi deposto por um golpe militar. As informações são da Agência EFE.

Filiada ao Partido Socialista (PS), Maya Fernández representa um distrito da capital, Santiago, e cumprirá a partir de hoje o segundo mandato como parlamentar.

A escolha de Maya, que será acompanhada na Mesa da Câmara pelos deputados Jaime Mulet, da Frente Regionalista, e Marion Venegas, da Democracia Cristã, foi fruto de um acordo entre os parlamentares que integrarão a oposição ao governo conservador de Sebastián Piñera, que conseguiram a maioria de 79 votos de um total de 155 deputados.

Segundo o acordo, o PS presidirá a Câmara neste ano e em 2021, enquanto em 2019 e 2020, o cargo ficará com um representante da Democracia Cristã.

Filha de Beatriz Allende Bussi, a falecida filha mais nova de Salvador Allende, Maya Fernández destacou, no discurso de posse, o aumento da presença feminina no Parlamento. “Hoje felizmente somos muitas mais”, afirmou, cumprimentando especialmente a primeira deputada mapuche-huilliche, Emilia Nuyado Ancapichún.

