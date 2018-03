Sebastian Vettel vence, na Austrália, a corrida de abertura da temporada da Fórmula 1

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, venceu o GP (Grande Prêmio) da Austrália neste domingo (25). A corrida de abertura da temporada 2018 da Fórmula 1 foi disputada no circuito Albert Park, em Melbourne.

O piloto soube se aproveitar do safety car para tomar a frente de Lewis Hamilton – que largou na pole – no meio da corrida e passou a segurar o britânico, que terminou em segundo lugar. “Não estivemos no ponto durante o fim de semana, mas essa vitória nos oferece um bom começo. Tivemos um pouco de sorte com a altura em que o safety car entrou”, disse Vettel. O piloto da escuderia italiana admitiu que teve “dificuldades na primeira parte da corrida”.

“É um bom começo, uma boa vitória e uma nova motivação para as próximas semanas”, concluiu Vettel, que conquistou a sua 48ª vitória da carreira, a quarta em Albert Park. O outro piloto da Ferrari, Kimi Raikkonen, terminou o GP em terceiro, rechaçando Daniel Ricciardo, da Red Bull, e deixando o azarado australiano ainda à procura de um primeiro pódio em casa.

O safety car foi colocado em ação depois que o Haas de Romain Grosjean parou na curva dois após 24 voltas. A equipe não conseguiu chegar à reta final também com o seu outro piloto, Kevin Magnussen. Os dois ficaram entre os cinco carros que não conseguiram terminar a prova.

O bicampeão Fernando Alonso terminou a corrida em quinto com a sua McLaren. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou em sexto lugar depois de sofrer um giro de 360 ​​graus na décima volta.

Substituto do brasileiro Felipe Massa na Williams, Sergey Sirotkin não foi feliz em sua estreia na Fórmula 1 e acabou abandonando a prova por problemas mecânicos. A próxima corrida da Fórmula 1 está marcada para o dia 8 de abril em Sakhir, no Bahrein.

Empatados com quatro títulos mundiais, Hamilton e Vettel vivem a expectativa de erguer o quinto troféu neste ano e igualar uma das maiores lendas do automobilismo: o argentino Juan Manuel Fangio, pentacampeão da Fórmula 1.

