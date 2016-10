Sebastião Melo aponta seus planos para a Prefeitura de Porto Alegre no Pampa Debates

O vice prefeito Sebastião Melo e atual candidato à Prefeitura de Porto Alegre, cujo pleito encerra com o segundo turno das eleições, dia 30 de outubro, foi o entrevistado do programa Pampa Debates da Rede Pampa, sob o comando de Paulo Sérgio Pinto, nesta terça-feira (11), tendo encerrado há poucos minutos. Na próxima quinta-feira (13) o programa trará o candidato Nelson Marchezan, seleção feita por sorteio.

Sebastião Melo apresentou seus planos de governo e respondeu a inúmeras perguntas dos telespectadores, começando pelo trânsito. “O trânsito é um desafio permanente e o primeiro dever é preservar vidas”. Ele promete ampliar a educação voltada ao trânsito e diz que será rigoroso com o àlcool e a direção irresponsável. Também abordou a necessidade de buscar parcerias para uma gestão co-responsável, enfatizando que “educação começa na família”, ao criticar os pixadores que sujam a cidade. “Estas pessoas não gostam da cidade”. Ele prega a necessidade de um código de convivência e a “constituição de regramentos para a sociedade”.

A saúde foi outro ponto debatido e Melo deixou claro que existem gargalos nesta área que poderão ser resolvidos com o chamamento de prestadores de serviços para atuar nas residências, apoiando aqueles pacientes que poderão deixar os leitos dos hospitais e continuarem seus tratamentos em casa, com segurança e acompanhamento. Ele também explanou o acordo que pretende firmar, se eleito, com as universidades, recrutando estudantes de medicina para atuarem em postos de saúde e disse ainda que pretende transformar o hospital Parque Belém em uma instituição de leito de retaguarda.

“Pretendo fazer mudanças, mas mudanças seguras”. Uma delas, a unificação das áreas voltadas aos licenciamentos da cidade e diminuição de seus prazos, visando não perder investimentos. Melo considera a máquina pública engessada e diz que também pretende fazer ajustes nesta área. A segurança não ficou de fora do debate e as parcerias entre os órgãos que atuam no segmento, com maior integração é o alvo. O empreendedorismo é um ponto forte nos planos de Melo. Se eleito, quer viabilizar empregos para moradores de rua que tenham força de trabalho. “Temos que oferecer rendimentos para as pessoas saírem das ruas”. Limpar a cidade é importante e oferecer bem-estar aos moradores através de gestão e recursos humanos é uma das metas. “Quero ser o prefeito da melhoria da cidade”, atestou.

O Pampa Debates vai ao ar diaariamente, das 18h às 19h, pela TV Pampa e pode ser acessado também pelo endereço eletrônico http://www.redepampa.com.br/ver-tv.php.

