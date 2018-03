SEBRAE conecta produtores rurais, compradores e chefs durante o Sirha, em São Paulo, dias 14, 15 e 16

Produtores artesanais apoiados pelo Sebrae terão contato e oportunidade de vendas com chefs e compradores do mercado no Sirha (Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation). Trata-se do principal evento internacional de hotelaria que chega a sua 3ª edição brasileira com variada programação de 14 a 16 de março. Mais de 15 mil profissionais da gastronomia que buscam inovações tecnológicas, concursos, aulas e degustações, conhecerão os produtos desses 63 produtores rurais.

Com apelo gourmet, os produtos apresentam certificação orgânica e características que valorizam a cultura, origem, tradições e o “saber fazer” de 20 estados brasileiros. São eles: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

A linha de produtos ficará exposta no “Terroir Sebrae”. O espaço ganhou destaque nas últimas edições, chegando a ir para Lyon em janeiro de 2017, no evento francês. Ao participar do Sirha, o produtor percebe a necessidade de aprimoramento na apresentação do produto e de sua empresa, o que os motiva a investir em tecnologia e inovação visando ampliar o seu potencial competitivo.

O gerente de agronegócios do Sebrae, Augusto Togni, explica que o Sebrae coloca à disposição dos empresários expressiva área de exposição e vasta programação para movimentar o espaço: “Esperamos que a aceitação o resultado comercial dos produtos artesanais supere os anos anteriores. Queremos que esses grandes chefs, nacionais e internacionais, levem para seus restaurantes não só o que há de melhor na gastronomia brasileira, mas também da nosso cultura, que é tão rica e diversificada”.

No Espaço Terroir, o Sebrae contará com o Lounge do Conhecimento, onde serão realizadas palestras, aulas-show e harmonizações com os produtos presentes na feira, além de painéis com debates sobre produtos artesanais, origem e certificações diversas. Outro destaque na programação será a rodada de negócios, que acontecerá nas manhãs dos dias 15 e 16, com o objetivo de aproximar os empresários dos produtores rurais que estarão presentes ao evento, e os possíveis compradores.

Deixe seu comentário: