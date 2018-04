SEBRAE e Universidade de Durham/Inglaterra, promovem hoje (03), na Fiergs, Seminário de Riscos e Oportunidades para Exportação

Um impulso para as exportações gaúchas. Na terça-feira, 3 de abril, das 14h às 17h, será realizado o Seminário Riscos e Oportunidades para Exportação, na Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787, Sala D2311). O evento faz parte de um projeto promovido em parceria entre Sebrae RS, Universidade de Durham, na Inglaterra, Centro Internacional de Negócios da Fiergs e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas pelo link: https://goo.gl/forms/acTRUQS5ygZu7S5o1.

A técnica do Sebrae RS Débora Chagas conta que o seminário irá debater a competitividade das empresas exportadoras gaúchas e uma ferramenta que poderá ajudá-las a selecionar o mercado-alvo de forma mais assertiva. O ponto de partida começou no ano passado com a aproximação com a Universidade de Durham. “Foram selecionadas cinco micro e pequenas empresas do Estado para testar um índice de Avaliação de Risco de Mercados Externos (RI-Index)”, informa. “Agora, a ideia é desenvolver uma análise com uma amostra mais ampla, que envolva de 30 a 50 empreendimentos e, a partir dessa aplicação, validar o índice que seria o primeiro de avaliação de risco de mercados para exportação voltado especificamente para as MPEs”, destaca.

A iniciativa é aberta a todas micro e pequenas empresas que já façam algum tipo de exportação. A adesão é gratuita. Ao longo do ano, serão realizados outros encontros e, em novembro, haverá uma missão com 10 empresas selecionadas para um seminário na Universidade de Durham, com aprofundamento de conhecimentos sobre a temática de internacionalização, visitas técnicas e agendas de negócios. Os custos da viagem terão contrapartida dos participantes, mas receberão apoio das entidades promotoras desse projeto.

Programação do Seminário de Riscos e Oportunidades para Exportação:

14h – Abertura

14h15 – Painel Competitividade das Pequenas Empresa Exportadoras Gaúchas – Sebrae RS, Fiergs e Governo do Estado do Rio Grande do Sul

15h – Resultados da Parceria para Melhoria de Competitividade das MPEs Exportadoras Gaúchas – Jorge Lengler (Universidade de Durham)

15h30 – Momento de Networking

16h – Projeto Competir para Exportar – Jorge Lengler (Universidade de Durham)

17h – Encerramento.

Deixe seu comentário: