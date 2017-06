SEBRAE mostra como medir resultados de ações na internet

Qual a melhor forma de decidir onde anunciar no meio digital? Será que aquela ação foi realmente efetiva? Questionamentos neste sentido podem ser sanados à medida que os empreendedores são apresentados aos resultados e às melhores formas de chegar a eles. Pensando nisso, o SEBRAE/RS decidiu que esse seria o tema da sua segunda palestra da “Série Marketing Digital: Medição de Resultados”. O evento gratuito ocorre no dia 22 de junho, a partir das 19h30 com o consultor de empresas e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Thomas Hartmann. Informações no site: https://goo.gl/rEBYrF.

A apresentação terá duração de 1h e irá explorar os principais pontos sobre medição de resultados referentes às ações de divulgação realizadas na internet. Tecnicamente, o nome utilizado para a análise é métrica. “É muito importante que o nosso público compreenda todos os passos das campanhas que criam no ambiente digital e assim possa decidir melhor o caminho a seguir”, comenta o gestor de soluções do SEBRAE/RS Ivandro Rosa de Moraes. “Queremos ajudar o empreendedor a refletir as estratégias para que não haja perda de tempo nem de dinheiro no negócio”, afirma.

O gestor informa que a série sobre Marketing Digital terá um total de cinco palestras em 2017. “O próximo assunto, provavelmente, serão os meios específicos de contato com o cliente como, por exemplo, o WhatsApp. Contudo, o tema ainda não está confirmado”, revela. Moraes destaca que, independente da ação desejada pelo empreendedor, o mais importante é ter ciência de seu público-alvo para que, assim, a rede a ser usada e a linguagem estejam de acordo.

O palestrante

Thomas Hartmann é consultor de empresas, professor de graduação e pós-graduação na Decision Business School / FGV e na FGV Online e consultor credenciado no SEBRAE. É mestre em Administração e possui MBA em marketing e MBA em gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou como gerente de marketing na GJP Hotels & Resorts – onde participou do lançamento de 14 hotéis em novos mercados em nível nacional, sendo responsável pela implantação de novas marcas, pelo desenvolvimento de canais digitais de vendas, criação de promoções de vendas e pelo desenvolvimento de CRM -, e como diretor de redação e de planejamento na UseFashion, líder nacional em pesquisa de tendências de consumo e inovação para o setor de moda.

