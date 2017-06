SEBRAE promove evento inspirado em gastronomia

O setor de alimentação precisa estar sempre inovando, buscando inspirações, vivências e aprendizados. Para ajudar nessa missão, o SEBRAE/RS vai realizar, no dia 20 de junho, o evento Gastronomia que Inspira, com importantes referências para os empresários de bares, restaurantes e indústrias de bebidas. A programação ocorre a partir das 13h30 no San Carlo Eventos, localizado na Rua Carlos Bianchini, 996, no Bairro Marechal Floriano, em Caxias do Sul. A ação é gratuita com vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (54) 3290-4721 ou pelo email gustavoar@sebrae-rs.com.br.

A iniciativa integra o Polo Gastronômico da Serra Gaúcha. O coordenador de projetos do SEBRAE/RS Gustavo Angelo Rech destaca que o objetivo é mostrar aos empresários desse segmento a importância de um olhar alinhado ao mercado. “Vamos apresentar cases e tendências mundiais com profissionais renomados no segmento de alimentos e bebidas”, informa.

O palestrante que abre o evento é Daniel Vicente Bonho, professor da Universidade Feevale no curso de Turismo e no curso superior de Tecnologia em Gastronomia. Bonho já atuou em diversos empreendimentos gastronômicos da Serra Gaúcha e vai falar sobre como empreender e manter negócios de alimentação em um mercado de exigências.

O case da Weber Haus Cachaçaria também faz parte da programação. O empresário Evandro Weber vai tratar da diferenciação traduzida em negócios a partir da trajetória da fabricante de bebidas. A empresa de Ivoti está presente na Alemanha, China, França, Japão, Itália e Suécia e em 23 Estados brasileiros, além do Distrito Federal. A Weber Haus é dona da cachaça mais premiada do Brasil.

A internacionalização também é tema da palestra de Melissa Rossi, da Rossi de Lima e Lenz Advogados, especializada em direito internacional. Melissa é membro do executive board da Young Investors Organization (YIO), patrocinada pelo banco Credit Suisse, e foi presidente e vice-presidente dessa organização entre 2011 e 2015. A programação encerra com a participação de Diego Fabris, sócio-fundador da Casa Destemperados, que vai abordar o lado foodie do SXSW: Tendências de gastronomia no maior festival de inovação do mundo, realizado em Houston, no Texas, no mês de abril.

O evento é uma promoção do SEBRAE/RS em parceria com o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da Região Uva e Vinho (SEGH) e conta com apoio do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Hortênsias-RS (Abrasel), da Vinhos do Brasil, da Universidade Feevale, da Weber Haus, da Rossi de Lima e Lenz Advogados e da Casa Destemperados.

Comentários