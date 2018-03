SEBRAE-RS aposta na transformação

Uma organização mais moderna, parceira, acessível e, sobretudo, transformadora. É assim que o Sebrae RS quer ser percebido por todos os seus públicos a partir de 2018. “Mais do que uma percepção, estamos trabalhando para tangibilizar esses conceitos através de um programa de transformação da cultura organizacional, reposicionamento de marca e outras iniciativas concretas como, por exemplo, o novo modelo de estruturas físicas de atendimento aos empreendedores”, explicou o diretor-superintendente do Sebrae RS, Derly Fialho, durante encontro com a imprensa realizado na noite de terça-feira, 27 de março, em Porto Alegre.

Segundo o dirigente, Porto Alegre será o primeiro município a inaugurar um espaço totalmente remodelado e pensado com o objetivo de proporcionar experiência e relacionamento, onde o empreendedor pode estar em contato com os produtos e serviços da organização, além de outros empreendedores, realizando networking, se qualificando ou buscando auxílio para abrir sua empresa. “Esta unidade de atendimento na Capital será inaugurada em maio e seu conceito será replicado em todas as regiões do Estado nas cidades onde o Sebrae RS tem escritórios regionais. A previsão é inaugurarmos espaços semelhantes em Santana do Livramento e Caxias do Sul ainda em 2018”, adianta Fialho.

O trabalho de reposicionamento de marca teve início em 2017, como resultado do programa de transformação da cultura organizacional. Para isso, o Sebrae RS realizou diagnósticos com público interno e externo, ouviu experts no assunto e levou em conta percepções e tendências de mercado. O resultado é um planejamento que está alinhado às expectativas dos públicos e ao propósito da organização: o empreendedorismo que transforma.

Também em maio, a organização lançará campanha institucional valorizando histórias de empreendedores de sucesso em suas atividades. “Queremos mostrar o poder que o empreendedorismo tem de transformar a vida das pessoas, mudar comportamentos. Mais do que isso, ele gera empregos, faz girar a economia, transformando tudo ao seu redor. Por isso acreditamos que apoiar o empreendedorismo é muito mais do que apoiar o surgimento de novos negócios. É impulsionar a transformação”, enfatizou o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, Gedeão Pereira.

