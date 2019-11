Sebrae RS divulga Mapa da Economia Criativa de Porto Alegre

O Sebrae RS e o Banrisul desenvolveram a pesquisa O Panorama da Economia Criativa, que mapeou o perfil dos empreendedores e as principais atividades de economia criativa de Porto Alegre. O resultado completo será apresentado na terça-feira, 12 de novembro, às 10h, no Espaço Sebrae de Negócios (Rua Salgado Filho, 135). A iniciativa faz parte do programa Pacto Alegre – projeto para o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida na capital gaúcha, através da união de esforços.

Segundo a coordenadora de projetos de turismo e economia criativa do Sebrae RS, Amanda Paim, além dos resultados da pesquisa, serão apresentadas algumas ações desenvolvidas pelo Sebrae RS para apoiar o crescimento da economia do Estado.