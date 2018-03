Sebrae RS participa da Expodireto 2018

Quando começar a 19ª Edição da Expodireto no dia 5 de março, em Não-Me-Toque, o Sebrae RS estará presente com um estande coletivo de pequenos negócios do segmento metalmecânico em uma área de 1800m². Este ano, serão 34 empreendedores presentes no espaço reservado pela organização. A feira vai até o dia 9 de março no Parque da Expodireto Cotrijal.

Em 2017, os 31 empreendedores que participaram do estande do Sebrae RS fecharam R$ 6,997 milhões em negócios durante o evento. “Além disso, havia a previsão de contratos fechados pós-feira (de março de 2017 a fevereiro de 2018) de, aproximadamente, R$ 9,849 milhões”, informa o coordenador estadual dos Projetos de Metalmecânico e Energia do Sebrae RS, Fabiano Dallacorte.

Dallacorte afirma que, tradicionalmente, esse setor tem o foco na indústria, mas a demanda para o agronegócio tem sido um forte ponto de trabalho nos últimos anos. “Os empreendedores que participam da Expodireto têm o interesse em colaborar para o aumento da produtividade no campo e a oferta de máquinas inovadoras e eficientes é essencial para isso”, relata.

Para auxiliar nas negociações, os 34 empreendedores que participarão da feira em 2018 passaram por uma série de preparações nos últimos dois anos, como técnicas de negociações, vendas e comportamento empresarial. “Este evento é onde os potenciais compradores estão concentrados, por isso é preciso ter técnica e foco na hora de apresentar o seu produto”, explica o técnico do Sebrae RS.

Segundo Dallacorte, outra grande oportunidade para os empreendedores serão as Rodadas de Negócios organizadas pelo Sebrae RS, em parceria com a Cotrijal. “Serão duas rodadas: uma internacional, em 7 de março, e outra nacional, no dia 8 de março. Queremos promover, em média, 200 reuniões por dia. No ano passado, foram gerados mais de R$ 3,5 milhões no encontro com estrangeiros e R$1,250 milhão com clientes do Brasil. Isso mostra como é importante estar bem preparado”, afirma. Quem ainda quiser se inscrever para as rodadas pode acessar o site www.sebrae-rs.com.br/rodadasdenegocios.

Deixe seu comentário: