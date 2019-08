SEBRAE-RS promove curso sobre Conceitos Disney para pequenos negócios. iniciativa está com inscrições abertas

Conhecidos em todo o mundo, os parques da Walt Disney, além de proporcionarem momentos de encantamento para os visitantes, primam pela excelência no atendimento e na prestação de serviços. Quem se encanta com a magia criada nesses espaços, não imagina que absolutamente tudo o que acontece em seus parques, resorts, lojas e demais propriedades é fruto da aplicação de métodos padronizados e sistematizados. Para apresentar esses conhecimentos, o Sebrae RS está organizando um curso chamado “Conceitos Disney para Excelência em Atendimento e Serviços”, que acontece nos dias 05 e 06 de setembro, às 09h, no Espaço Sebrae de Negócios (Av. Salgado Filho, 135 – Centro Histórico), em Porto Alegre.

As inscrições podem ser feitas através do link http://bit.ly/disneysebrae. Corra porque são apenas 31 vagas. O investimento é de R$ 460 para pequenos negócios e de R$ 575 para pessoa física. Consulte condições especiais para pagamento à vista ou mais de um participante por empresa. Informações pelo (51) 99689-0790 ou pelo e-mail kamillet@sebraers.com.br.

A iniciativa é voltada para empresários, gestores, profissionais em cargos de liderança responsáveis por processos de atendimento e demais interessados. Com carga horária de 12 horas, a capacitação pretende apresentar o modelo da Disney como uma iniciativa viável para qualquer empresa e, através disso, conquistar a satisfação e fidelização dos clientes. “É também uma oportunidade de conhecer como os parques da Disney conseguem encantar para que se possa aplicar nos negócios aqui”, relata a técnica de atendimento do Sebrae RS, Kamille Schmidt These.

O curso será ministrado por Jacqueline Ferreira Gomes, especialista na implantação da cultura de excelência em atendimento e idealizadora do Programa No Coração do Cliente. Certificada pelo Disney Institute, ela é consultora coordenadora de missões empresariais a Miami e Orlando para formação no Disney Institute e visitas técnicas às empresas do mercado americano. Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas, Jacqueline também é especialista em Metodologia do Ensino e Comunicação e Novas Mídias e Personal & Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching (SBC).

Conteúdo Programático:

– A cultura organizacional da Disney – a maior empresa de entretenimento do mundo;

– A excelência e o atendimento que geram encantamento;

– Hospitalidade: o cliente como convidado;

– Diretrizes para o atendimento;

– A fantástica atenção aos detalhes

– As necessidades, desejos, sentimentos e expectativas do cliente;

– As pessoas, os processos e o palco;

– Proporcionar momentos mágicos;

– As chaves do sucesso da Disney;

– O legado da Disney para excelência no atendimento e relacionamento.

Deixe seu comentário: