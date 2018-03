SEBRAE-RS promove palestra on line sobre Empreendedorismo e Inovação na Era Digital

Micro e pequenas empresas também precisam estar atentas às possibilidades da tecnologia e do mundo digital. Para disseminar esse conhecimento e estimular a inovação, o Sebrae RS vai realizar nesta terça-feira, 27 de março, a partir das 14h, a palestra online “Empreendedorismo e Inovação na Era Digital”. A atividade é gratuita e as inscrições podem ser realizadas no site www.sebrae-rs.com.br/palestrasonline. Após o evento, o conteúdo ficará disponível na área de atividades digitais da organização no site.

A gestora do projeto de educação a distância do Sebrae RS, Marie Christine Julie Mascarenhas Fabre, explica que o objetivo é abordar uma série de assuntos relacionados ao empreendedorismo digital: o que é e quais são os impactos, indústria 4.0, internet das coisas, era pós-digital, estratégia, tecnologia e inovação. Durante o evento os participantes poderão interagir e tirar suas dúvidas diretamente na plataforma online.

A palestra será ministrada pela coordenadora do IDEAR – Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação da PUCRS, Naira Libermann. “Os empresários precisam enxergar o mundo digital como um mercado. O Facebook é maior do que própria China. Uma empresa de confecções, por exemplo, pode ir além de uma visão territorial e ampliar o horizonte para conquistar outros consumidores”, explica Naira. “Além disso, ao pensar o empreendedorismo digital, podemos trabalhar com outras variáveis, como redução de custos, inovação e novos mercados”, complementa.

Naira Libermann é doutoranda em Ciências da Educação UTAD Portugal, ela é Mestre em Administração pela UFRGS (2001), possui graduação em Administração PUCRS (1993) e graduação em Pedagogia (Licenciatura Plena) pela PUCRS (1988). Foi diretora-executiva do Sebrae RS e Coordenadora do Núcleo Empreendedor da PUCRS. Atualmente, também atua como professora da Escola de Negócios da PUCRS e é diretora da CRIARE Consultoria Empresarial. Tem experiência na área de Administração e Educação de Adultos, atuando principalmente nos seguintes temas: pequenas empresas, empreendedorismo, estratégia, gestão empresarial, redes de empresas e gestão da inovação.

