Sebrae RS realiza Sessão de Crédito e Negócios em Porto Alegre

Micro e pequenas empresas da Capital e Região Metropolitana terão a oportunidade de conhecer as linhas de crédito das principais instituições financeiras do Estado durante um evento organizado especialmente para eles. No dia 27 de março, o Sebrae RS realiza uma Sessão de Crédito e Negócios no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi). O encontro ocorre a partir das 13h. Interessados podem se inscrever gratuitamente nas unidades de atendimento do Sebrae RS ou pelo telefone 0800 570 0800. As vagas são limitadas.

A técnica da Gerência de Inovação, Mercado e Serviços Financeiros do Sebrae RS, Patricia Bossle, explica que “durante o evento, os empresários conhecerão as principais linhas de crédito disponíveis para 2018, tanto para investimento quanto para capital de giro e poderão conversar com as instituições financeiras presentes”.

Patricia informa que toda a ação foi pensada para oportunizar conhecimento, análise e avaliação para financiamentos aos empreendedores locais. A Sessão de Negócios é uma realização conjunta entre Sebrae RS e Fiergs. O evento conta ainda com o apoio do Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BNDES, Bradesco, BRDE, Caixa Econômica Federal, GarantiSerra – RS, Santander, SICOOB, Sicredi e Unicred.

Programação:

13h – Credenciamento / 13h30 – Abertura/ 13h40 – BNDES/ 14h30 – Sessão de Negócios com instituições financeiras

Deixe seu comentário: