Acontece Sebrae RS seleciona empresas para a NRA Show 2020

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Edital está disponível e as inscrições podem ser feitas até 21 de fevereiro Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Conhecer as tendências mundiais do setor de alimentos e bebidas em gestão, tecnologia, negócios, produtos e serviços pode fazer a diferença para o sucesso de um empreendimento na área. As novidades serão apresentadas durante a NRA Show Chicago 2020, de 16 a 19 de maio de 2020. O evento, que apresenta o futuro da área de alimentos, restaurantes e hospedagem, poderá ser visitado por um grupo de micro e pequenas empresas gaúchas integrantes do programa de imersão promovido pelo Sebrae RS.

O edital da seleção está disponível. As empresas podem fazer a inscrição até 21 de fevereiro pelo link http://conteudo.sebraers.com.br/nra-2020. Serão selecionadas até 15 empresas – restaurantes, bares, lancherias, padarias, confeitarias, cafeterias, produtores rurais, indústrias de alimentos e bebidas, serviços de apoio ao desenvolvimento de atividades do setor e assemelhados. O Sebrae RS apoiará com 30% do valor do pacote de viagem, que inclui passagem aérea, hospedagem, transfers, ingresso para a feira e visitas técnicas.

“O apoio do Sebrae RS vai além dos custos e da organização da missão. São ações preparatórias e pós-evento para buscar inovações e referências que transformem as empresas e gerem resultados aos empreendimentos gaúchos”, afirma o coordenador da área de A&B do Sebrae RS, Roger Scherer Klafke. Por isso, as empresas interessadas na imersão devem apresentar um plano de implementação e, na volta, efetivamente aplicar as mudanças que considerem relevantes para o seu negócio.

As etapas da seleção

Entrega da documentação pelos proponentes: até 21 de fevereiro de 2020

Seleção e Comunicação (Publicação na internet): 26 de fevereiro de 2020

Assinatura do Termo de Adesão e pagamento: até 28 de fevereiro de 2020

Reunião de preparação do grupo de empresas selecionadas: 05 de maio de 2020

Encontro de apresentação de resultados – Pós NRA Show 2020: 20 de novembro de 2020

