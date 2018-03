Sebrae RS tem programa para potencializar vendas pela internet

Em 2017, o comércio eletrônico cresceu 12%, gerando um faturamento de R$ 59,9 bilhões em nível nacional. Para auxiliar os empreendedores gaúchos, o Sebrae RS desenvolveu o Programa E-Commerce RS, que está com inscrições abertas até o dia 20 de março. As empresas com interesse em participar este ano precisam já atuar no comércio eletrônico. As ações acontecerão de maio a dezembro de 2018 e comportarão 30 empresas selecionadas.

De acordo com a gestora de projeto da Gerência Regional Metropolitana do Sebrae RS, Katia Boeira Santana, a atuação online é transversal aos diversos setores da economia e atrai os empreendedores mais ousados e inovadores. Seu horizonte de crescimento acompanha a expansão da internet, da telefonia móvel e dos novos hábitos de consumo. “Em 2018, nosso objetivo é trabalharmos o aumento de vendas via e-commerce. Serão 30 empresas selecionadas para participar das ações de capacitações, consultorias, eventos e visitas técnicas voltadas para o aprofundamento na dinâmica de vendas do comércio eletrônico”, descreve Katia.

Segundo levantamento do Sebrae, mais de 85% do universo do comércio eletrônico nacional é formado por pequenos negócios, concentrados nas regiões Sudeste e Sul. “Para participar do projeto do Sebrae RS, é preciso ser microempresa ou empresa de pequeno porte, já atuar no comércio eletrônico, ter disponibilidade para atuar em ações em grupo e individuais e desejo de aprendizado”, enumera a gestora. O Sebrae RS subsidia 75% das atividades de capacitação e consultoria.

