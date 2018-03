Sebrae-RS: vagas abertas para a Feira Hospitalar

A mais importante feira da área da saúde das Américas terá uma área exclusiva para as empresas gaúchas. O estande coletivo do Rio Grande do Sul na Feira Hospital 2018 está com inscrições abertas para interessados em apresentar seus produtos e serviços. O evento será realizado entre os dias 22 e 25 de maio no Expo Center Norte em São Paulo. Informações podem ser obtidas com Lucas Alves pelo telefone (51) 3213-1566 ou pelo e-mail lucasa@sebrae-rs.com.br. Os interessados deverão solicitar ficha de inscrição e encaminhá-la preenchida para o e-mail: feiras@sdect.rs.gov.br. O prazo vai até o dia 21 de março.

O espaço promovido pelo Sebrae RS, em parceria com o Governo do Estado, terá 165 metros quadrados e estará localizado próximo a uma área de inovação da feira, o que deve proporcionar visibilidade e visitação qualificada. Ao todo, são 25 vagas disponíveis. Micro e pequenas empresas participantes dos projetos coletivos do Sebrae RS têm subsídio de 50%.

O público-alvo são os empreendimentos que integram o Cluster de Tecnologias para a Saúde e fabricantes de produtos e equipamentos médico-hospitalares, além de tecnologias para o segmento. Para a seleção são avaliados os objetivos de cada empresa como expositora na Feira Hospitalar, que devem ser detalhados na ficha de inscrição.

O gestor de projetos do Sebrae RS, Lucas Alves, conta que essa é a terceira participação das empresas apoiadas pela entidade no evento. “Estamos confiantes com a retomada do mercado em geral e da área da saúde, especialmente em soluções que tragam tecnologia e inovação para o setor. A expectativa é de aproximar pequenos negócios das oportunidades e de gerar muitos contatos promissores para os empreendedores”, destaca.

Oportunidade no Sebrae RS

Também há vagas nos projetos coletivos do Sebrae RS voltados para micro e pequenas empresas que desenvolvam máquinas, equipamentos, produtos e soluções tecnológicas para a saúde. Além do subsídio para participação nas feiras, os integrantes recebem capacitações e consultorias especializadas para o desenvolvimento gerencial e de mercado. Para mais informações, entre em contato com Lucas Alves, número (51) 3213-1566.

