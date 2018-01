Sebrae/RS e CDL promovem projeto integrado em Passo Fundo

Uma parceria que vai impulsionar a economia e as micro e pequenas empresas. O Sebrae/RS e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo se uniram para oferecer uma série de ações integradas de qualificação e desenvolvimento setorial. As atividades iniciam em fevereiro e serão realizadas ao longo de 2018.

No ano passado, as entidades já iniciaram a aproximação com a realização de treinamentos e planejamento. Agora, a programação será mais intensa e deve beneficiar as 1.400 micro e pequenas empresas associadas do CDL no município. Para o diretor da CDL Passo Fundo, Adriano Sonda, a integração é um encontro de propósitos. “A CDL e o Sebrae/RS têm a mesma missão, que é promover o desenvolvimento da classe empresarial. Pensamos: por que não unir forças para apoiar ainda mais as organizações?”, ressalta.

Com a parceria, serão realizadas uma série de ações, como o Empretec, que é uma imersão em gestão, Reunião-Almoço, Conversa de Empreendedor, CDL nos Bairros, Café de Novos Associados, além de uma agenda compartilhada de cursos, em projetos como Câmaras Setoriais, um evento voltado para startups e missões empresariais.

O gestor de atendimento territorial do Sebrae/RS, Rodrigo Bonfanti, explica que as atividades iniciam em fevereiro, com a realização de visitas aos empreendimentos pelos técnicos da entidade. “A partir desses contatos, desenvolveremos um trabalho de perfil empresarial, com o diagnóstico de cada negócio que traz as oportunidades de melhoria, bem como os pontos fortes da empresa”, explica.

O objetivo é identificar a maturidade de gestão de cada empresa e também os segmentos de atuação. A prioridade será atuar nas áreas mais expressivas na cidade, que são varejo e moda, alimentos e bebidas e saúde e beleza. “Em um segundo momento, vamos desenvolver ações específicas para cada um desses temas. Serão 75 empresas por setor, distribuídas em cinco grupos. Devemos abranger assim os cinco grandes bairros de Passo Fundo: Centro, Petrópolis, Boqueirão, São Cristóvão e Vera Cruz”, detalha.

Para cada segmento, será oferecida uma grade de treinamento, além de consultorias de gestão e inovação. “A ideia é preparar essas empresas para integrarem projetos coletivos, como o Polo de Gastronomia e o Polo de Moda e, assim, impulsionar ainda mais seus negócios e todo o desenvolvimento do município”, sintetiza Bonfanti.

