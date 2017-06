SEBRAE/RS incentiva qualificaÃ§Ãµes na Ã¡rea de energias renovÃ¡veis

Com o projeto Energia Mais, um dos cases apresentados no 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano, o SEBRAE/RS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) incentiva projetos voltados a pequenos negócios do setor de energias renováveis. Com o objetivo de gerar qualificação, o gestor de projetos pelo Serviço de Aprendizagem no segmento de Enegia, Aldoir Bolzan de Morais, afirma que a Serra gaúcha é uma das regiões mapeadas para a inserção dessas ações.

“Em 2015, mais de 8,1 milhões de empregos foram gerados na área de energia elétrica e, pelo menos 2,2 milhões de pessoas foram empregadas no setor de energia solar”, destaca Morais. Para ele, o SEBRAE/RS está de olho nestas tendências e pensando em cooperação, gestão, liderança e mercado.

O 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano começou ontem (13) e segue até às 16h30 desta quarta-feira (14), no UCS Teatro em Caxias do Sul.

