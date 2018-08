Após o pedido de demissão do secretário de Segurança de Porto Alegre, coronel Kleber Senisse, a delegada Claudia Cristina Santos da Rocha assume interinamente a Pasta. A delegada, que esteve nesta quinta-feira (2) com o prefeito Nelson Marchezan Júnior, atua como secretária adjunta na pasta desde o início do governo.

