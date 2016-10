Secretária Ana Pellini visita unidades industriais da Braskem

A secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do RS (SEMA) e presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), Ana Pellini, visitou nessa sexta-feira (14/10) pela manhã as unidades industriais da Braskem no Polo Petroquímico de Triunfo. A secretária e membros de sua equipe conheceram de perto os processos da área de gestão ambiental da empresa e sua infraestrutura. O grupo também visitou as plantas de Petroquímicos Básicos e a Estação Ambiental Braskem, cinturão verde que circunda o polo. Nelzo Silva, diretor industrial da Braskem RS, destacou a importância desse diálogo com os órgãos estaduais. “A Braskem tem no seu DNA a produção industrial responsável e segura, priorizando o cuidado com o meio ambiente através do monitoramento de ecoindicadores. Mantermos este diálogo constante com a FEPAM e a SEMA é importantíssimo, pois eles são nossos parceiros nesta questão”. Participaram do encontro lideranças da Braskem e a coordenação do COFIP (Comitê de Fomento Industrial do Polo Petroquímico de Triunfo).

