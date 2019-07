Secretaria da Agricultura divulga boletim meteorológico para a próxima semana

Segundo informações divulgadas no Boletim Meteorológico Semanal da Secretária da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), a próxima semana permanecerá com altos volumes acumulados de chuva e temperaturas amenas no estado.

Nesta sexta-feira (26), a propagação de uma área de baixa pressão e de uma frente fria provocarão chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados, principalmente na Metade Sul. No sábado (27) e domingo (28), a presença de uma massa de ar frio e seco afastará a nebulosidade e manterá o tempo firme, com temperaturas mais baixas em todo o Estado.

Na segunda-feira (29), o ingresso de umidade favorecerá o aumento da nebulosidade e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, principalmente na Metade Sul. Na terça (30) e quarta-feira (31), o tempo permanecerá seco, com temperaturas amenas em todas as regiões.

Os totais deverão ser inferiores a 20 mm no Planalto e no Alto Vale do Uruguai. No restante do Estado, os valores de chuva deverão oscilar entre 40 mm e 70 mm na maioria das localidades. Na Zona Sul e na Campanha, os volumes esperados deverão variar entre 80 mm e 100 mm em grande parte dos municípios.

Deixe seu comentário: