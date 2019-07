O lançamento do edital “Pró-cultura RS FAC do Audiovisual II” será sexta-feira (5), às 19h, na Cinemateca Capitólio, durante o encerramento do 7° Frapa – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. Os projetos têm como objetivo a produção, finalização ou o desenvolvimento de obras audiovisuais brasileiras de produção independente.

