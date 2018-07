Secretaria da Cultura recebe inscrições para o Acampamento Farroupilha 2018 em Porto Alegre

A Secretaria Municipal da Cultura abre, na segunda-feira (23), o período de inscrições para as entidades tradicionalistas, visando o Acampamento Farroupilha 2018, em Porto Alegre. As inscrições poderão ser realizadas até sexta-feira, 27 de julho.

As entidades deverão comparecer no Centro de Eventos Casa do Gaúcho, localizado no Parque Harmonia, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Deverão ser apresentados os documentos originais listados abaixo e uma cópia que deverá ser entregue no momento da inscrição.

Após a avaliação e aprovação do Projeto Cultural, as entidades selecionadas receberão o Alvará 2018 no dia 7 de agosto no mesmo local, das 17h às 20h. Será obrigatória a apresentação do comprovante de depósito cujos valores serão definidos após o período de inscrição.

Cronograma

Local das inscrições: Centro de Eventos Casa do Gaúcho, Parque Harmonia

Data: de 23 a 27 de julho

Horário: das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h

Documentação

Documentos originais e uma cópia que ficará retida na hora da inscrição

Alvará 2017

2 Certificados de Brigadistas dentro da validade

Projeto Cultural – (em papel) dentro do Tema 2018 – Tropeirismo

Ata de eleição da Patronagem Atual.

