Uma reunião com 250 gestores de escolas da Região Norte do Rio Grande do Sul marcou o início do projeto “Bate-Papo com os Diretores” – um encontro entre o secretário da Educação, Ronald Krummenauer, e os responsáveis pelas instituições de ensino. Desenvolvida pela Secretaria da Educação (Seduc), a ação ocorrerá em todo o Estado.

