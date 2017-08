A Secretaria da Saúde de Porto Alegre mantém a imunização contra o HPV para mulheres entre 15 e 26 anos e homens entre 14 e 26 anos

Finalizada a campanha de atualização da caderneta de adolescentes, a Secretaria de Saúde de Porto Alegre manterá a imunização contra o HPV, para mulheres entre 15 e 26 anos e homens entre 14 e 26 anos, até o final dos estoques da vacina. Qualquer mudança na oferta de imunobiológicos depende de orientação da Secretaria Estadual da Saúde.

GDs mantêm vacinação

A vacinação não está disponível em todas as unidades de saúde da rede municipal, mas todas as GDs (Gerências Distritais) mantêm oferta nas maiores unidades de cada região. Na GD Centro, há doses disponíveis no Centro de Saúde Modelo, no Centro de Saúde Santa Marta e na US Santa Cecília. Na GD Sul/Centro-Sul, são encontradas vacinas contra HPV nas US Camaquã e Tristeza. Na GD Glória-Cruzeiro-Cristal, na US Glória e Vila dos Comerciários. Na GD Norte-Eixo Baltazar, há oferta nas unidades Passo das Pedras, Assis Brasil e estoque baixo nas unidades Ramos, Asa Branca e Domenico Feoli. Na GD Restinga, as unidades com vacinas são Macedônia, Restinga, Belém Novo e Chácara do Banco (estoque baixo). Na GD Partenon/Lomba do Pinheiro há vacinas nas unidades Pitoresca, Santa Helena, São Pedro e Mapa (estoque baixo), Lomba do Pinheiro e São Carlos.

Capacitação

Nesta terça-feira (29), o Núcleo de Imunizações da Vigilância em Saúde municipal conclui uma nova etapa de capacitação para a rede básica de saúde, num total de 16 horas, dirigida profissionais de enfermagem, técnicas e auxiliares de enfermagem lotados nas US (Unidades de Saúde) que atuam ou atuarão com imunização.

Entre os temas estão os imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações (caracterização e histórico do PNI, ação da vacina como estratégia de saúde pública, contraindicações gerais, eventos adversos locais e sistêmicos e especificação das vacinas), Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, Especificações e esquemas da vacina antirrábica e informações sobre rede de frio (conservação, transporte e armazenamento de imunobiológicos).

HPV

HPV é um vírus que atinge a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões percursoras de câncer, como o câncer de colo de útero, garganta ou ânus. O nome HPV é uma sigla inglesa para “Papiloma vírus humano” e cada tipo de HPV pode causar verrugas em diferentes partes do corpo.

O HPV é um vírus que se transmite no contato pele com pele, por isso pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível. No primeiro contato sexual 1 em cada 10 meninas chega a entrar em contato com o vírus. Conforme o tempo passa, entre 80 e 90% da população já entrou em contato com o vírus alguma vez na vida, mesmo que não tenha desenvolvido lesão. Mas é importante lembrar que mais de 90% das pessoas conseguem eliminar o vírus do organismo naturalmente, sem ter manifestações clínicas.

Existem mais de 200 tipos de HPV. Até hoje 150 deles já foram identificados e sequenciados geneticamente. Entre esses tipos, 14 apenas podem causar lesões precursoras de câncer, como o câncer de colo de útero, garganta ou ânus. 70% dessas lesões são causadas pelos HPVs tipo 16 e 18, enquanto o HPV 31, 33, 45 e outros tipos menos comuns são encontradas nos casos restantes.

Já os HPVs tipo 6 e 11 também são bastante comuns em mulheres, mas causam apenas verrugas genitais.

O tipo de HPV é detectado através de dois tipos de exames: o teste genético PCR e o teste de captura híbrida. Esses testes podem trazer informações como o tipo, a carga viral ou até marcar se esse HPV é ou não oncogênico, ou seja, se pode evoluir para um câncer.

