Secretária de Educação Básica pede demissão do MEC

A secretária de Educação Básica, Tania Leme de Almeida, pediu demissão do Ministério da Educação (MEC), nesta segunda-feira (25). O motivo teria sido que uma mudança na avaliação de alfabetização foi tomada sem consulta à secretária. Com a saída de Tania, já são contabilizadas quatro baixas no alto escalão da pasta. A demissão ainda não foi oficializada pelo ministro.

Também nesta segunda, foi que o governo publicou portaria pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do MEC responsável pelos exames, suspendendo a avaliação de alfabetização por dois anos. A motivação, conforme o órgão, seria a facilitação de adaptação das redes escolares à Base Nacional Comum Curricular e à nova política de alfabetização proposta pelo governo.

