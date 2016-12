Secretaria de EducaÃ§Ã£o divulga balanÃ§o das inscriÃ§Ãµes para a EducaÃ§Ã£o Infantil

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Canoas divulgou o balanço das inscrições para a Educação Infantil. O processo foi concluído no último dia 16. Os números abrangem todas as regiões do município e registram 2.022 crianças inscritas para a Pré-Escola (4 a 5 anos e 11 meses) e 5.559 para as Creches, que compreendem o Berçário (0 a 1 ano e 11 meses) e Maternal (2 a 3 anos e 11 meses). A procura por vagas na Pré-Escola mostra que os dados da SME estão mais próximos da realidade do que os Tribunal de Contas do Estado (TCE), em recente estudo divulgado. Atualmente, em sua Rede de Ensino, o Município atende a 5.440 crianças e 2.790 nas escolas conveniadas (compra de vagas), totalizando 8.230 atendidas. Destes números, estão 5.121 crianças na Pré-Escola e 3.109 nas Creches.

Os dados extraídos das inscrições diferenciam-se do levantamento feito pelo TCE. De acordo com o secretário de Educação, Eliezer Pacheco, os números apresentados pelo Tribunal se baseiam em um censo que não reflete o momento atual do município, pois, desde 2010, foram construídas 12 escolas de Educação Infantil em Canoas. Ele destaca que a Lei Federal 2796/2013 determina que o Município abra vagas na Pré-Escola. O número ainda não termina com o déficit de, aproximadamente, 2 mil crianças fora da escola, contabilizadas pela Secretaria de Educação e comprovados pela procura de vagas neste recente período de inscrições.

No próximo dia (27), será publicada no Diário Oficial do município a lista das inscrições por Quadrante. O sorteio público das vagas está previsto para os dias 10 e , na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Monte Castelo, 340. Estão programadas a abertura de 2.699 vagas, 1.682 nas escolas da Rede Municipal, além de 1.017 vagas em escolas conveniadas.

