Secretaria de Saúde aplicará inseticida contra a dengue nesta sexta

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ocorrerá aplicação de inseticida em Porto Alegre, nesta sexta-feira (29). Ocorrerão duas operações de pulverização de inseticidas em turnos diferentes. Pela manhã, a ação será no bairro Santa Rosa e Lima, próximo ao local de trabalho de pacientes com casos confirmados da doença. Já foram identificados 12 casos autóctones de dengue na região, em 2019. À tarde, a atividade acontecerá no bairro Boa Vista.

Em caso de chuva as operações serão remarcadas.

Confira os locais onde será aplicado inseticida nesta sexta:

Manhã:

– Trecho da Rua Diogo Álvares Correa, próximo à Passagem Um Diogo A Correa – Cristóvão Jaques;

– Trecho da Rua José Ferreira Jardim, entre a Rua José Alípio da Silva e Av. Caldeia;

– Trecho da Rua Cristóvão Jaques, entre a Rua José Alípio da Silva e Av. Caldeia;

– Trecho da Rua Ariosto Vieira Rodrigues entre a Rua José Alípio da Silva e Av. Caldeia;

– Rua Luminar;

– Trecho da Rua Diogo Leite próximo à Rua Luminar;

– Passagem Um Diogo A Correa – Cristóvão Jaques.

Tarde:

Trecho da Rua Francisco Petuco, próximo à Rua Anita Garibaldi;

– Trecho da Rua Afonso Taunay, próximo à Rua Anita Garibaldi;

– Trecho da Rua Luiz Luz, próximo à Rua Anita Garibaldi;

– Trecho da Rua Marechal Andrea, entre a Rua Anita Garibaldi e a Rua Gen. Ibá Mesquita Ilha Moreira;

– Trecho da Rua Gen. Ibá Mesquita Ilha Moreira entre as ruas marechal Andrea e Líbero Badaró;

– Rua Desembargador José Bernardo de Medeiros Jr.

– Trecho da Rua Anita Garibaldi, entre as ruas Dr. Paulo Franco dos Reis e Líbero Badaró.

