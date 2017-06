Em sua fala na primeira mesa-redonda desta quarta-feira (14) no 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano, o diretor do Departamento de Cooperativismo da SDR (Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do RS), Lino Ivânio Haman afirmou que um programa Estadual de biogás está sendo discutido na Assembleia Legislativa. De acordo com Haman, o presidente da frente parlamentar do cooperativismo sugeriu que a iniciativa fosse criada.

“Trabalho que culminará o planos de desenvolvimento de biogás no Rio Grande do Sul”, afirma o diretor. O projeto está sendo coordenado pela própria SDR e visa implantar medidas que utilizem resíduos orgânicos da cadeia produtiva de proteína animal para a produção de energia elétrica e biometano.

