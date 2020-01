Porto Alegre Secretaria divulga inscrições homologadas para proteção animal

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Prazo para apresentação de recurso na Usav vai até o dia 23 de janeiro. Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA Prazo para apresentação de recurso na Usav vai até o dia 23 de janeiro. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA) Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA

A Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) divulgou na edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre desta quinta-feira (16), a lista provisória de inscrições homologadas para o Cadastro de Protetores e Entidades Protetoras de Animais, que irão dispor dos serviços da Usav (Unidade de Saúde Animal Victória) ou realizar o evento Brechocão, durante o período compreendido entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021.

Os serviços são classificados em duas modalidades, a ser escolhida pelos cadastrados no momento da inscrição: atendimento médico veterinário a animais (Modalidade 1) ou participação de protetores no evento Brechocão (Modalidade 2). Nesta segunda modalidade, foram 36 inscritos, os quais participarão de sorteio a ser realizado no dia 24 de janeiro, na sede da Usav, para a definição das 30 vagas disponíveis.

Aqueles não contemplados no sorteio serão, automaticamente, incluídos no cadastro de atendimento médico-veterinário da DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais). Deste modo, nenhum protetor habilitado ficará fora do cadastramento. Dentro da modalidade relativa aos atendimentos médicos veterinários aos animais dos protetores, os serviços serão realizados sempre às quartas-feiras, agendados pelo fone 156. Os animais serão atendidos por ordem de solicitação de protocolo.

Entre os dias 17 e 23 de janeiro haverá prazo para apresentação de recurso, a ser entregue na Usav. O edital com o regulamento foi publicado em 18 de dezembro, no Diário Oficial de Porto Alegre. A publicação da lista definitiva deverá ser no dia 27 de janeiro.

Brechocão

O evento Brechocão será realizado no segundo ou, em caso de mau tempo, no terceiro domingo de cada mês, no Parque Farroupilha. A renda auferida pelos cadastrados é revertida para custear atendimento veterinário, medicamentos, albergagem e alimentação para animais por eles tutelados.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário