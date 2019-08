Secretaria do Esporte e Lazer lança edital de incentivo ao esporte no RS

Foi lançado, nesta terça-feira (20), o edital do Fundo Estadual do Incentivo ao Esporte. A assinatura do edital, foi feita pelo secretário do Esporte e Lazer, João Derly, durante a reunião do Conselho Estadual de Esportes do Rio Grande do Sul. Os recursos devem somar cerca de R$ 1 milhão destinado a 24 projetos de pessoas físicas.

O valor representa um acréscimo de mais de 100% em relação ao edital anterior, que somava cerca de R$ 450 mil. De acordo com João Derly, a ideia é fortalecer as políticas públicas de promoção ao esporte, e consequentemente auxiliar na prevenção da violência.

O edital contemplou o RS Seguro, programa transversal do governo que aponta os 18 municípios com maior índice de violência no estado. Serão quatro projetos envolvidos, no valor de R$ 60 mil cada, com municípios que estão incluídos no programa e apontem altos índices de violência. As iniciativas devem ser direcionados, majoritariamente, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Dos 24 projetos, dez deles serão destinados ao desporto geral, outros dez serão destinados ao paradesporto e quatro para a prática regular desportiva do RS seguro.

Inscrições

A abertura das inscrições se torna pública no dia 21 de agosto, e segue até 7 de outubro de 2019. As inscrições podem ser feitas por meio do site: www.proesporte.rs.gov.br

Deixe seu comentário: