Secretaria dos Transportes tem novo titular

Em solenidade nessa quarta-feira no Palácio Piratini, o engenheiro Humberto Canuso, 62 anos, assumiu o cargo de secretário dos Transportes do Rio Grande do Sul. Canuso assume a vaga aberta por Pedro Westphalen, que retomou o seu mandato na Assembleia Legislativa. A cerimônia contou com as presenças do governador José Ivo Sartori, titulares de outras pastas e representantes do setor.

Deixe seu comentário: