Novo contrato com o Hospital de Pinheiro Machado foi assinado entre a Secretaria da Saúde do RS e gestores da instituição, nesta segunda-feira (12/8). A novidade foi a inclusão de R$ 184 mil em recursos federais de uma portaria do Ministério da Saúde para a área de oftalmologia. O valor total contratualizado é de R$ 5,6 milhões anuais.

