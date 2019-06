Secretaria-Geral da Presidência será assumida por Major Jorge Antonio Francisco 

Nesta sexta-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro anunciou o advogado e major Jorge Antonio de Oliveira Francisco para assumir o cargo de Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. O anúncio foi feito pelo Twitter de Bolsonaro, que além disso, comentou que o general Floriano Peixoto, que deixou o posto para ficar na presidência dos Correios, segue com total confiança do governo federal.

Anuncio o Advogado e Major PMDF Jorge Antonio de Oliveira Francisco p/ o cargo de Ministro-chefe da Secretaria Geral PR. Outrossim, informo que o General Floriano Peixoto, que segue gozando de nossa total confiança em seu trabalho e dedicação, assumirá a Presidência dos Correios. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 21, 2019

Em menos de seis meses de governo, está é a segunda troca na Secretaria-Geral. Gustavo Bebianno, que assumiu a função no início da gestão Bolsonaro, foi demitido em fevereiro após desentendimentos com o presidente e com seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ). O general Peixoto, que foi secretário executivo de Bebianno, é próximo de Carlos Alberto dos Santos Cruz, demitido na semana passada da Secretaria de Governo. Bolsonaro afirmou que convidou Santos Cruz para assumir os Correios. Entretanto, em entrevista à revista Época, o general negou ter recebido a oferta e disse que não aceitaria, pois considera “inapropriado” sair da condição de ministro para ser subordinado a outro ministério.

