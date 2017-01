Secretaria investiga 38 mortes suspeitas de febre amarela em Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Saúde informou, nesta sexta-feira (13), que as notificações de mortes de pessoas com suspeita de febre amarela subiram para 38 em Minas Gerais. Em relação ao último balanço, são oito novos óbitos suspeitos. O número de casos suspeitos chegou a 133. Também nesta sexta-feira (13), o governo do Estado decretou situação de emergência em 152 cidades.

Das 38 mortes, dez são óbitos prováveis da doença, porque os pacientes tiveram exame laboratorial preliminar positivo. A confirmação ainda depende de mais investigação.

Febre amarela.



A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus, que pode levar à morte em cerca de uma semana se não for tratada rapidamente. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é transmitida por mosquitos e comum em macacos, que são os principais hospedeiros do vírus. (AG)

