Secretaria Municipal de Saúde aponta aumento no número de emergências na capital

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre divulgou uma nota que preocupa a instituição: o registro atípico do aumento da busca por serviços de urgência e emergência na capital. Segundo a secretaria, os locais estão operando no limite da capacidade técnica.

As análises dos números, comparando os dados de abril e maio de 2018 e 2019, foram finalizadas nesta sexta-feira (24), pelas equipes de atenção hospitalar e regulação. O secretário municipal da Saúde, Pablo Stürmer, destacou que “nos últimos 30 dias houve um aumento de 106% nos encaminhamentos por problemas respiratórios e 88% de solicitações vindas de outros municípios quando comparado a 2018”. Segundo ele, a vinda de pacientes de outros municípios causa o grande número de busca por atendimentos na rede de emergência.

No período de 22 de abril até 23 de maio deste ano, foram registradas 280 solicitações de leito de enfermaria pediátrica, enquanto no mesmo período de 2018 foram 136 solicitações. Com relação a atendimentos de pacientes pediátricos vindos do interior, foram 235 solicitações e 125 em 2018.

Stürmer reforçou o objetivo de garantir a prestação de atendimento de forma adequada ao cidadão, orientando a população para que busque emergências hospitalares, pronto atendimentos e UPA somente em casos urgentes. Os casos leves podem ser encaminhados para Unidades de Saúde.

Deixe seu comentário: