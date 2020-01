Porto Alegre Secretaria Municipal do Meio Ambiente realiza campanha sobre a proibição do uso de cavaletes

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Veículo de divulgação atrapalha a mobilidade urbana. Foto: Ivo Gonçalves/PMPA Veículo de divulgação atrapalha a mobilidade urbana. (Foto: Ivo Gonçalves/PMPA) Foto: Ivo Gonçalves/PMPA

A Smams (Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), com seus agentes de fiscalização, tem orientado, vistoriado e autuado diversos estabelecimentos comerciais e logradouros públicos da Capital que não estão cumprindo com as regras para o uso adequado dos veículos de divulgação. De acordo com o agente de fiscalização da Smams, Luciano Paldolfo Cardoso, o uso de cavaletes nas calçadas, além de ferir a legislação de poluição visual, também atrapalha a mobilidade urbana das pessoas nas vias públicas.

“Num primeiro momento, a equipe de fiscalização passa em uma determinada região para fazer uma campanha ambiental juntamente com a distribuição de informativos impressos a respeito da importância da regularidade. Depois, identificamos os comerciantes que estão com materiais irregulares e informamos da necessidade da retirada espontânea dos cavaletes. Numa segunda etapa, a equipe passa novamente no local irregular com um caminhão para retirar os cavaletes que ainda estejam expostos”, explica Luciano.

O comerciante que tiver o material recolhido poderá ainda reaver seu cavalete, solicitando ao departamento de fiscalização da Smams, mediante o pagamento de uma multa de aproximadamente mil reais pelo uso irregular.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário