A Secretaria Estadual da Saúde promove, nesta sexta-feira (24), a 3ª edição do Curso de Capacitação em “Estresse Precoce – O diagnóstico do estresse precoce e do trauma na infância e adolescência: prevenindo e tratando a doença mental”. O curso será na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e é voltado para profissionais da Rede de Atenção Psicossocial, e da Educação, Justiça, Segurança e Direitos Humanos.

