Secretarias da Saúde de Porto Alegre e do RS emitem alerta sobre contaminação de produtos fatiados em rede de supermercados

A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre e a Secretaria Estadual da Saúde emitiram uma nota, na quinta-feira (31), alertando toda a população – em especial gestantes e imunodeprimidos – para não consumir produtos fatiados da fiambreria da rede Zaffari.

Foi encontrada nos frios a bactéria Listeria monocytogenes, que “pode causar danos à saúde individual e coletiva”, segundo as pastas. Os produtos já foram retirados de comercialização e os centros de fatiamento e distribuição da rede de supermercados envolvidos na contaminação, na Capital, foram interditados pela própria empresa até que a situação seja resolvida.

As secretarias recomendaram que os clientes joguem fora os produtos já adquiridos. “Nossas equipes de Vigilância em Saúde seguem alertas acompanhando o caso e adotando as medidas necessárias”, diz a nota. A rede Zaffari também divulgou uma nota sobre o caso. Confira abaixo:

“A empresa informa que, no dia 17 de agosto, foram feitas coletas de amostras de produtos na unidade de fatiamento localizada no hipermercado Bourbon Assis Brasil, e no hipermercado Bourbon Ipiranga, cujos resultados de análise ainda não foram comunicados à empresa. Desde então, preventivamente, foram intensificados os processos de higienização das áreas de produção daquelas unidades, mediante indícios de provável presença de bactéria. No dia de hoje (31), o Serviço de Inspeção Municipal, por motivo de cautela, determinou a descontinuidade da produção da unidade de fatiamento do Bourbon Assis Brasil. A empresa retirou os produtos que estavam disponíveis nas lojas abastecidas por ela (hipermercado Bourbon Assis Brasil e as lojas de pequeno porte de Porto Alegre), que a partir de amanhã passarão a atender os clientes com produtos fornecidos diretamente das indústrias. Por iniciativa da empresa, a área de produção de fatiados do hipermercado Bourbon Ipiranga teve sua produção descontinuada como medida preventiva, enquanto aguarda o laudo oficial dos produtos coletados pela Vigilância Sanitária.”

Bactéria

A bactéria Listeria monocytogenes causa a listeriose, uma intoxicação alimentar. Se contraída durante a gravidez, a infecção pode resultar em aborto espontâneo, nascimento prematuro, infecção grave do recém-nascido ou mesmo natimorto. Mais comum durante a gravidez, em crianças recém-nascidas, pessoas idosas e adultos com comprometimento do sistema imune, a listeriose raramente afeta crianças, adolescentes e adultos saudáveis.

Os sintomas mais comuns da doença são: febre, dores musculares, náusea e diarreia. Eles podem começar de três a 70 dias após a pessoa entrar em contato com o alimento contaminado pela bactéria.