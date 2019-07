As secretarias da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS elaboram um novo decreto para regulamentar o fracionamento e a venda de carnes, fiambres e queijos. Técnicos das secretarias apresentaram uma minuta do novo decreto a representantes do setor varejista. O objetivo foi avaliar pontos de melhoria antes de enviar para tramitação.

