O secretário-adjunto municipal de Cultura, Leonardo Maricato, foi convidado pelo ministro Osmar Terra para assumir a chefia do Escritório Regional Sul do Ministério da Cidadania. Segundo Maricato, a mudança amplia suas responsabilidades com Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, pois o Ministério da Cidadania, além de ser responsável pela cultura, abrange o esporte e a assistência social.

