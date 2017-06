SecretÃ¡rio adjunto de Minas e Energia incentiva a cadeia produtiva de BiogÃ¡s

Representando o governador do Estado José Ivo Sartori, o secretário adjunto de Minas e Energia, José Francisco Pereira Braga, abriu junto a outras autoridades o 1º Fórum Estadual de Biogás e Biometano nesta terça-feira (13), em Caxias do Sul. “Energia inteligente e ambientalmente favorável a toda sociedade”, ressalta Braga sobre a fonte de energia sustentável.

Para o secretário, o RS possui o maior potencial do País no sistema energético. “É necessário maior contribuição com insumos, tecnologias e oportunidades para desenvolver estudos sobre a cadeia de Biogás e Biometano”, afirma.

Braga explica que a energia eólica representa apenas 1.7% do potencial disponível de produção no Estado. A biomassa é outro sistema de energia que deveria receber maior incentivo de desenvolvimento. “Só a casca de arroz que poderia ser melhor aproveitada poderia gerar 850 MB de energia”, conclui.

O Fórum segue até a tarde desta quarta-feira (14) no UCS Teatro.

