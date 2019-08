Secretário da Agricultura está otimista em relação aos bons resultados desta Expointer

O secretário da Agricultura do RS, Covatti Filho, participou do lançamento da Expointer na tarde desta segunda-feira, na Casa da Música, no Centro Administrativo do RS, na Capital. Segundo ele, a expectativa de negócios é de superar os números de 2018, quando foram negociados durante o evento cerca de R$ 2,3 bilhões de reais. A superação também deverá se dar no número de visitantes, que no ano passado foi de 370 mil pessoas. “Este ano teremos uma maior participação também na Agricultura Familiar, com cerca de 316 produtores”, aponta o secretário. “Estamos prontos, desde o estacionamento, para receber visitantes, com o Parque muito bem estruturado. Esta Expointer chega para marcar”.

Covatti Filho adianta que está com viagem marcada à Brasília a fim de convidar para o evento o presidente da República, Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão, além de ministros e outros governadores. Ele confirma a participação de comitivas do Chile, Uruguai, Argentina e Itália.

O secretário diz ainda que o debate entre produtores e indústria estará em pauta, além do fortalecimento da agricultura, otimismo que passa pelo número de animais inscritos, com um acréscimo em bovinos de leite e ovinos, principalmente. “A orizicultura, o leite e o vinho estarão sendo debatidos”. Além disso, ele aponta que temas de importância no cenário brasileiro estarão também sendo amplamente discutidos durante esta edição, como por exemplo a Reforma Tributária”. Covatti lembra que esta exposição será a primeira do governo atual. “Estamos nos ambientando e a expectativa é boa”.

